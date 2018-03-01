01/03/2018 15:53


Ünlü oyuncu Müge Oruçkaptan apar topar hastaneye kaldırıldı

Müge Oruçkaptan

Bir zamanların ünlü sunucusu Müge Oruçkaptan, geçirdiği ameliyatların ardından 47 kiloya kadar düştü. Sağlık durumunun kötüye gitmesi nedeniyle sanatçı yarın bir kez daha ameliyata alınacak

Şarkıcılığının yanı sıra ünlüler dünyasına yönelik verdiği kötü haberlerle tanınan Onur Akay, yakın dostu Oruçkaptan'ın eşi Baran Rasim Kaçmaz’la görüşerek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Müge Oruçkaptan'ın bir yudum su bile içemediğini söyleyen Akay, “Canım dostum Müge Oruçkaptan, 2016 yılında şekeri 535'e yükselerek hastaneye kaldırılmış ve 2017 yılının Haziran ayında ise, 4,5 saat süren şeker ameliyatı olmuştu. Sevgili Müge'nin ayrıca ameliyatla midesinden bir bölüm alınmış ve bağırsaklarını bağlamışlardı. Geçtiğimiz aylarda safra kesesi ameliyatı da olan Müge, 35 kilo vererek 47 kiloya düşünce, bir hafta önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Canım arkadaşım bir yudum su bile içemiyor ve sadece kusuyor. Cuma günü ameliyatla bağırsaklarını serbest bırakacaklar ve acilen 10 kilo alması lazım. Dualarınızı eksik etmeyin” dedi.


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