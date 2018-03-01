01/03/2018 07:45


Sanatçı Ercan Yazgan'dan kötü haber geldi

Ercan Yazgan

Usta sanatçı Ercan Yazgan geçtiğimiz hafta geçirdiği felç nedeniyle hastanede tedavi altına alındı

Sanatçı, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü geçirdiği felç sonucu Sultanbeyli’deki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yazgan’ın sağlık durumunun aldığı fizik tedavi ile iyiye gittiği öğrenildi.

Ercan Yazgan, 4 Nisan 1946 tarihinde Sinop’ta doğdu.  Yazgan, 1986 yılında Perihan Abla dizisindeki Şoför ismet karakteriyle tanındı. 1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanan “Bizimkiler” adlı dizide ise Kapıcı Cafer tiplemesiyle izleyici karşısına çıktı. Yazgan kariyeri boyunca birçok dizi ve sinema projesinde yer aldı. DHA


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