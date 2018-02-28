28/02/2018 20:05


Gülse Birsel açıkladı Jet Sosteye final mi yapacak

Jet Sosyete

Geçtiğimiz günlerde ilk bölümüyle ekrana gelen Jet Sosyete adlı dizinin final yapacağına dair basında çıkan haberlere dizinin senaristi Gülse Birsel'den açıklama geldi

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla yalanladı. Birsel‘in yaptığı bu paylaşım takipçileri tarafından kısa sürede binlerce kez beğenildi ve çok sayıda destek yorumu yazıldı.

İşte Gülse Birsel’in o açıklaması:

Ay magazin var koşun!!!!

Bakıyorum herkes Instagram'da kendi hakkında çıkan dedikodulara cevap veriyor. Benim takipçilerimin neyi eksik? Televizyon işi başlayınca dedikodu, rivayet, palavra haber bereketlenir. Bunlara açıklık getirerek dev bir gazetecilik olayına imza atayım mı?

-Jet Sosyete bitiyor mu?

Tövbe! Daha yeni başladık ayol. Güzel de gidiyoruz. Eksik gedik hissettikçe yolda tamamlıyoruz. Reytingimiz de keyif verici. Mutluyuz. Bu neyin telaşı tatlılar?


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