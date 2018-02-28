Çağatay Ulusoy Serenay Sarıkaya'yı gizlice takip ediyor

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın sosyal medya hesabındaki fotoğrafını beğendikten sonra hemen geri çekti

Yaklaşık 2 yıldır Kere Bursin ile ask yaşayan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, başrolünde yer aldığı “Fi” dizisinin setinden çektiği fotoğrafını geçtiğimiz gün lnstagram hesabından paylaştı. Binlerce yorum alan fotoğrafı beğenenler arasında eski sevgilisi Çağatay Ulusoy’un da olduğu görüldü. Ancak Ulusoy saniyeler içinde beğeniyi geri aldı.