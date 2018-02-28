28/02/2018 08:31


Popstar 2018 ne zaman başlıyor ve jüri üyeleri kimler

Popstar 2018

Bir zamanların en çok izlenen yarışma programı Popstar, 15 yılın ardından yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor

2003 yılından sonra 15 yıl sonra yeniden seyirci karşısına çıkacak olan Popstar yarışması yakında seyircisiyle buluşacak. Popstar Alaturka'nın jüri koltuğunda Armağan Çağlayan, Can Bonomo, Deniz Seki ve Bülent Ersoy oturacak.Programın sunuculuğunu ise Osmantan Erkır yapacak.

2003 yılında Türkiye izleyicisi ile buluşan Popstar, yeni serisinin adı Popstar 2018 ile Kanal D'de başlayacak.

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