28/02/2018 07:59


Survivor 2018'de bir kişi diskalifiye oldu bir kişi elendi

survivor 2018

Ekranların ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor'da bu hafta, dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler adasından bir kişi yarışmaya veda etti

Acun Ilıcalı geçtiğimiz hafta sakatlanan ve tedavi altına alınan All Star oyuncusu Ecem'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ilıcalı, 'Ecem yarışamıyordu. Bunun sebebi doktorumuz son ana kadar devam edebilir diye bekledi ancak Ecem’in sağlığından dolayı devam edemeyeceğini söyledi. Ecem için Survivor macerası sona erdi. Yakında yedek bir oyuncu gelecek.' ifadelerini kullandı. 

Bu hafta gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununu kaybetmiş ve adadan gitmesi için Birsen ve Gizem'in adı yazılmıştı. Anıl ve Yağmur ise Ramazan ve Cumali'nin de adını söyleyerek 4 kişiyi eleme yarışına sokmuş oldular. Yapılan oylama sonucuna göre Gizem, en az oyu alarak adaya veda eden isim oldu.

 

 

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