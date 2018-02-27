27/02/2018 17:45


Yavuz Bingöl hastaneye kaldırıldı sağlık durumu nasıl

Yavuz Bingöl

Sanatçı Yavuz Bingöl, safra kesesinde yaşadığı problem nedeniyle Şişli Etfal Hastanesi'nde tedavi altına alındı

Önceki gün acil kapısından çıkarken görüntülenen Bingöl; “Taburcu olmadım henüz. Doktor bir şeyler yememe müsaade verdi. Bir şeyler atıştırıp tekrar geri geleceğim” dedi. Bingöl, “Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününe katılmıştınız. Ne zaman rahatsızlandınız?” sorusuna “Evime geçtikten sonra ağrım ve sancım oldu. Mide yanması diye bana çeyrek serum verdiler ve taburcu ettiler. Sabahında ise yine ağrılarım oldu ve acil olarak Şişli Etfal'e geldim.Yapılan tetkikler sonucu safra kesemin iltihaplandığı ortaya çıktı.Önce operasyonla almak istenildi ama daha sonra gerek olmadığı ve yılda bir kez rutin kontrole gelmemin yeterli olacağı söylendi” açıklamasını yaptı.

 

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