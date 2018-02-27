Athena Gökhan O Ses Türkiye'den ayrılıyor

Ekranların sevilerel takip edilen yarışma programı O Ses Türkiye'nin renkli jüri üyesi Gökhan Özoğuz'un gelecek yıl jüri koltuğunda oturmayacağı öğrenildi

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, önceki gece Etiler'de görüntülendi. Arkadaşlarıyla bir mekana giren şarkıcı, ayaküstü soruları yanıtladı.'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri üyeliği yapan ünlü şarkıcı, yeni projelerini anlattı. Günaydın'da yer alan habere göre; Gökhan Özoğuz "Program yeni bitti... Yarışma yüzünden müzikten biraz uzak kaldım. O yüzden yeni program yapmayacağım, müziğe ağırlık vereceğim." dedi.2014 yılından bu yıla kadar O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyesi koltuğuna oturan Gökhan Özoğuz, aynı yıl yarışmacısı Hasan Doğru ile birinciliği göğüsledi.2016 yılında yine Gökhan Özoğuz'un takımında yer alan Emre Sertkaya şampiyon oldu. Gökhan Özoğuz, son şampiyonluğunu ise bu yıl Lütfiye Özipek ile yaşadı.