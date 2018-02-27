27/02/2018 07:54


Athena Gökhan O Ses Türkiye'den ayrılıyor

Gökhan Özoğuz

Ekranların sevilerel takip edilen yarışma programı O Ses Türkiye'nin renkli jüri üyesi Gökhan Özoğuz'un gelecek yıl jüri koltuğunda oturmayacağı öğrenildi

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, önceki gece Etiler'de görüntülendi. Arkadaşlarıyla bir mekana giren şarkıcı, ayaküstü soruları yanıtladı.'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri üyeliği yapan ünlü şarkıcı, yeni projelerini anlattı. Günaydın'da yer alan habere göre; Gökhan Özoğuz "Program yeni bitti... Yarışma yüzünden müzikten biraz uzak kaldım. O yüzden yeni program yapmayacağım, müziğe ağırlık vereceğim." dedi.2014 yılından bu yıla kadar O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyesi koltuğuna oturan Gökhan Özoğuz, aynı yıl yarışmacısı Hasan Doğru ile birinciliği göğüsledi.2016 yılında yine Gökhan Özoğuz'un takımında yer alan Emre Sertkaya şampiyon oldu. Gökhan Özoğuz, son şampiyonluğunu ise bu yıl Lütfiye Özipek ile yaşadı.


Fernandao
Fenerbahçeli Fernandao disiplin kuruluna sevk edildi
Yavuz Bingöl
Yavuz Bingöl hastaneye kaldırıldı sağlık durumu nasıl
türkiye
Flaş gelişme Türkiye Çekya'ya nato verdi
Beşiktaş Fenerbahçe
Kupada dev derbiyi yönetecek hakem belli oldu
Beşiktaş Fenerbahçe
Beşiktaş Fenerbahçe kupa maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda
İlgili Haberler
Yavuz Bingöl

Yavuz Bingöl hastaneye kaldırıldı sağlık durumu nasıl

Sen Anlat Karadeniz

Sen Anlat Karadeniz 6. bölüm fragmanı izle

Kadir İnanır

Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili üzen gelişme 'Felç kalma riski var'

Ümit Karan

Ümit Karan'ın evinin kapısına icra memurları dayandı

Son Dakika Haberleri
Fernandao

Fenerbahçeli Fernandao disiplin kuruluna sevk edildi

türkiye

Flaş gelişme Türkiye Çekya'ya nato verdi

Beşiktaş Fenerbahçe

Kupada dev derbiyi yönetecek hakem belli oldu

Beşiktaş Fenerbahçe

Beşiktaş Fenerbahçe kupa maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda

 Yazarlarımız
arzu sheridan

Yeni Başlayanlar İçin Kars

1- DOĞU EKSPRESİ : Doğu Ekspresi biletleri bulmak için hemen hazırlığa başlayın. Yataklı vagonlarda bulması çok zor ama benim gibi maceracı ve cesursanız  ben koltukta ...

Devam