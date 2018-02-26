26/02/2018 10:16


Sen Anlat Karadeniz 6. bölüm fragmanı izle

Sen Anlat Karadeniz

ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü ile 28 Şubat Çarşamba günü izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor

Geçtiğimiz hafta Nefes'i Vedat'ın elinden kurtarmayı başaran Tahir bu bölümde Nefes'in oğlu Yiğit için mücadele edecek. Yiğit, babası Vedat'ın yanındadır ve babasının Tahir ile Nefes ile ilgili sorduğu soruya ilginç bir cevap verir. Diğer yandan Nefes ve Tahir her yerde Yiğit'i aramaya devam ederken Tahir ve kardeşleri Eyşan'ı kaçırır. Yeni bölümde Nefes ve Tahir Yiğit'i kurtaracak mıdır? Asiye, kendisini aldattığını öğrendiği kocası Mustafa'ya neler yapacaktır? Eyşan, Tahir ve kardeşlerinin elinden kurtulmayı başaracak mıdır? Sen Anlat Karadeniz, yeni bölümü ile 28 Şubat Çarşamba akşamı ATV'de...

SEN ANLAT KARADENİZ 6. BÖLÜM FRAGMAN İZLE


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 Yazarlarımız
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