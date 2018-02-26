26/02/2018 07:29


Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili üzen gelişme 'Felç kalma riski var'

Kadir İnanır

Türk sinemasının usta sanatçısı Kadir İnanır'ın doktoru Prof. Dr. Ergun Demirsoy, sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Yaklaşık 2 hafta önce evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve beynine pıhtı attığı anlaşılan Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır’ın tıkalı damarlarından birine stent takılmış, sanatçının bir diğer tıkalı damar nedeniyle ikinci kez operasyon geçireceği açıklanmıştı. İkinci ameliyatı gerçekleştirecek olan Prof. Dr. Ergun Demirsoy, önceki gün Ataşehir Marriott Hotel Asia’da düzenlenen bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

Demirsoy, önümüzdeki hafta gerçekleşecek operasyonun risklerinden söz etti: “Yaptığımız tahlillerde beyne giden şah damarında ciddi bir hasar tespit ettik. Daha sonra felç riskiyle karşılaşmaması için o damarı temizleyeceğim. Ancak beyne giden bir damar olduğu için operasyon sırasında da felç kalma riski var. O nedenle çok dikkat edilmesi lazım ama en iyi şekilde halledeceğiz. Ameliyat öncesi tüm hazırlıklar yapıldı. Kadir Bey’i dinlenmesi için evine gönderdik, önümüzdeki hafta ameliyatı gerçekleştireceğiz.”

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