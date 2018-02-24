24/02/2018 09:33


Ümit Karan'ın evinin kapısına icra memurları dayandı

Ümit Karan

Survivor 2018 yarışmasına katılan eski futbolcu Ümit Karan, borçlarını ödemeyince Bakırköy'deki evine icra memurları gitti

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Survivor yarışması için Dominik'e giden Karan, Maçka'da sahibi olduğu mekana ait borçları ödemeyi unuttu. Alacaklı olan içecek firması ise icra takibi başlattı.

Geçtiğimiz günlerde Karan'ın Bakırköy'deki evine icra memurları gitti. Kapıyı açan Zeynep Karan, büyük şok yaşadı ve Dominik'i arayıp program ekibine durumu bildirdi. Firmadan, bir hafta süre istendi.


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