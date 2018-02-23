23/02/2018 11:12


Sanatçı Kadir İnanır şah damarından ameliyat edilecek

Kadir İnanır

Duymayan Kalmasın adlı programda usta sanatçı Kadir İnanır'ın şah damarından ameliyat edileceği öğrenildi

Kadir İnanır'ın doktoru geçtiğimiz hafta şunları söylemişti: "Artık kendisi yoğun bakımda değil. Ayağa da kalktı. Yoğun bakımda tutmamızın nedeni bazı risk faktörleriydi. Kadir Bey’in pıhtısı ana beyin damarlarından birindeydi. Pıhtıyı artıran bazı risk faktörleri vardı ama Kadir Bey’in vücudu iyi cevap verdi. Konuşması ve anlaması gayet normal, her işini kendisi yapabilecek durumda. Risk analizlerini yapıyoruz."

 

Kadir İnanır
Sanatçı Kadir İnanır şah damarından ameliyat edilecek
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