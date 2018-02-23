23/02/2018 07:55


Şarkıcı Deniz Seki ameliyat oldu sağlık durumu nasıl

Deniz Seki

Geçtiğimiz Haziran ayında cezaevinden çıkan şarkıcı Deniz Seki aldığı kilolar nedeniyle ameliyat edildi

İstanbul Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 1092 gün yaşayan Seki, bir hayli kilo almıştı. Cezaevinden çıktıktan sonra mide küçültme operasyonu geçirmeye karar veren ünlü şarkıcı doktorundan red yanıtı almıştı. Doktoru Seki'ye mide küçültme operasyonu için kilosunun uygun olmadığını biraz daha kilo alması gerektiğini söylemişti. Kısa sürede 90 kiloya ulaşan Seki, bıçak altına yattı. Ünlü şarkıcının durumun iyi olduğu öğrenildi.


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