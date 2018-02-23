23/02/2018 07:40


Hakan Hatipoğlu'nun Survivor 2018'deki geleceği belli oldu

Hakan Hatipoğlu

Geçtiğimiz haftaki yarışmada boynundan yaralanan Survivor 2018 yarışmacısı Hakan Hatipoğlu'nun sağlık durumu hakkında Acun Ilıcalı bilgi verdi

Acun Ilıcalı konuyla ilgili yaptığı açıklamada “İki haberim var. Doktor Metin Kuş Hakan kararını açıkladı. Hakan bir hafta içinde takıma dönecek ancak bir aya yakın oyun oynaması yasak. İki takıma da ikişer yedek gelecek. Gönüllülere yedek yarışmacı daha erken gelecek. Diğer yedekler daha sonra gelecek. Gamze’nin yerine yeni yarışmacı geliyor. Hem Gamze’nin hem de Hakan’ın yerine iki  yarışmacı gelecek.” dedi.

 

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