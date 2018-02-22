Hamdi Alkan 'Zeynep kime çekmiş bilmiyorum'

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Zeynep Alkan yayınladığı son video ile herkesin dikkatini çekmişti. Babası Hamdi Alkan, kızı Zeynep'in dans görüntülerini paylaştığı video hakkında açıklama yaptı

Oyuncu Hamdi Alkan, sosyal medyada paylaştığı dans videosuyla adından söz ettiren kızı Zeynep için şunları söyledi: “Zeynep kime çekmiş bilmiyorum. Ama eğlenceli, enerji dolu. Yüreği iyi aslında. Dans etmeye devam etsin. Nasıl mutlu olacaksa o olsun. İster oyuncu olsun ister evde otursun, yeter ki iyi bir insan olsun” dedi.