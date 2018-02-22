Tahir ile Nefes arasında sürpriz yakınlaşma 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı

Başladığı günden bu yana ilgiyle izlenen Sen Anlat Karadeniz dizisinin dün akşam 5. bölümü ekrana geldi. Peki dizinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde

Dün akşam 5. bölümüyle ekrana gelen Sen Anlat Karadeniz dizisi izleyiciyi ekran başına kilitledi. Nefes, Vedat'ın eline düşse de Tahir tüm zorluklara rağmen Nefes'i kurtarmayı başardı. Diğer yandan Mustafa, Eyşan'ı kayınpederinin bağ evinde rehin tutarken Nefes'in oğlu Yiğit ile Vedat arasında da iki cephe arasında pazarlık yapıldı. Nefes, oğlu Yiğit'e kavuşmayı beklerken hiç beklemediği bir sonla karşılaştı.

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