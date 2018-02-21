Survivor'da iki veda birden, hangi yarışmacılar elendi

Ekranların ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim belli oldu. Bir yarışmacı halk oylamasında elenirken diğeri de sakatlığı nedeniyle adadan ayrılmak zorunda kaldı

Üç aday seçildi ve aralarından biri elendi. Üç adaydan ilkini oylama sonucu, ikincisini bireysel dokunulmazlık oyunun kazanan Funda ve üçüncüsü ise

haftanın en iyi performansını sergileyen Ramazan belirledi. Oylamada Cumali, Yağmur'u yazdı ve listeye girecek ilk isim oluşmaya başladı. Marcus, Birsen, Melih, Funda ve Anıl Cumali'yi yazdı. Oylamada 5 Cumali, 1 Marcus ve 1 Yağmur çıkınca diğer oylara gerek kalmadan ilk isim Cumali oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Funda, Yağmur'u seçti ve ikinci aday belli oldu. Ramazan ise Marcus dedi ve üç aday da belli oldu. Ardından SMS oylamasına geçildi.

Acun Ilıcalı açıklamasında, 'Gamze doktor kontrolündeydi. Doktor Metin Kuş Gamze’nin Survivor’a devam edemeyeceğini söyledi. Şuan da Survivor macerası Gamze için bitti. Önümüzdeki günlerde yeni bir yarışmacı gelecek. Hakan hakkında şuan bilgim yok ileride devam edip edemeyeceği belli olacak. Doktorumuz çok hassas emin olmadığı sürece yarışmacının devam edip edemeyeceğine karar vermiyor. Bir yarışmacı iyi hissetmiyorum derse yarışmaya çıkmaz.' dedi.

MARCUS ELENDİ

Yapılan SMS oylaması sonucunda Marcus, seyircinin oyuyla adaya veda eden ilk isim oldu. Marcus veda ederken, 'Açıkçası içeme doğdu. Sonuçta izleyicilerin kararı. Onlarla fazla tanışma imkanı bulamadım. Hoş bir duygu değil. Buraya savaşmaya gelmiştim. Daha yeni başlamıştık. Söyleyecek bir şey bulamıyorum.' şeklinde konuştu.