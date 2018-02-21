21/02/2018 08:01


Survivor'da iki veda birden, hangi yarışmacılar elendi

survivor 2018

Ekranların ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim belli oldu. Bir yarışmacı halk oylamasında elenirken diğeri de sakatlığı nedeniyle adadan ayrılmak zorunda kaldı

Üç aday seçildi ve aralarından biri elendi. Üç adaydan ilkini oylama sonucu, ikincisini bireysel dokunulmazlık oyunun kazanan Funda ve üçüncüsü ise 

haftanın en iyi performansını sergileyen Ramazan belirledi. Oylamada Cumali, Yağmur'u yazdı ve listeye girecek ilk isim oluşmaya başladı. Marcus, Birsen, Melih, Funda ve Anıl Cumali'yi yazdı. Oylamada 5 Cumali, 1 Marcus ve 1 Yağmur çıkınca diğer oylara gerek kalmadan ilk isim Cumali oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Funda, Yağmur'u seçti ve ikinci aday belli oldu. Ramazan ise Marcus dedi ve üç aday da belli oldu. Ardından SMS oylamasına geçildi.

Acun Ilıcalı açıklamasında, 'Gamze doktor kontrolündeydi. Doktor Metin Kuş Gamze’nin Survivor’a devam edemeyeceğini söyledi. Şuan da Survivor macerası Gamze için bitti. Önümüzdeki günlerde yeni bir yarışmacı gelecek. Hakan hakkında şuan bilgim yok ileride devam edip edemeyeceği belli olacak. Doktorumuz çok hassas emin olmadığı sürece yarışmacının devam edip edemeyeceğine karar vermiyor. Bir yarışmacı iyi hissetmiyorum derse yarışmaya çıkmaz.' dedi.

MARCUS ELENDİ

Yapılan SMS oylaması sonucunda Marcus, seyircinin oyuyla adaya veda eden ilk isim oldu. Marcus veda ederken, 'Açıkçası içeme doğdu. Sonuçta izleyicilerin kararı. Onlarla fazla tanışma imkanı bulamadım. Hoş bir duygu değil. Buraya savaşmaya gelmiştim. Daha yeni başlamıştık. Söyleyecek bir şey bulamıyorum.' şeklinde konuştu.


şehit haberleri
Kuzey Irak'ta çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu
Türkiye nüfusu
TÜİK açıkladı Türkiye nüfusu o yıllarda 100 milyonu geçecek
göçmen
Kaçak yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 17 göçmen yakalandı
UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi rövanş maçları programı
Ayla Akat Ata
HDP'li eski milletvekili Ayla Akat Ata tutuklandı
İlgili Haberler
Yaşar Gaga

Şarkıcı ve menajer Yaşar Gaga yoğun bakımda

yasemin adalı

Vatan Şaşmaz'ın eşi doğum yaptı oğluna bu adı verdi

Sylvester Stallone

Sylvester Stallone öldü haberleri doğru mu

Kadir İnanır

Kadir İnanır başka hastaneye sevk edildi, ikinci kez ameliyat olacak

Son Dakika Haberleri
şehit haberleri

Kuzey Irak'ta çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu

Türkiye nüfusu

TÜİK açıkladı Türkiye nüfusu o yıllarda 100 milyonu geçecek

göçmen

Kaçak yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 17 göçmen yakalandı

UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi rövanş maçları programı

 Yazarlarımız
turker erturk

Pinpon Topu Olmak

ABD; 2001’den beri küresel liderliğini ve askeri üstünlüğünü sürdürmeye çalışarak, tek kutuplu dünya düzenini sonsuza kadar devam ettirebilmek için küresel ve hegemonyal bir savaş sürdürüyor. ...

Devam