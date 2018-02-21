Şarkıcı ve menajer Yaşar Gaga yoğun bakımda
Kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan şarkıcı ve menajer Yaşar Gaga'nın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor
Yaklaşık 4 yıllık evvel by-pass ameliyatı olan Gaga, üç hafta önce kaldırıldığı hastanede kalp yetmezliği teşhisiyle tedavi altına alındı. Durumun ciddileşmesi üzerine yoğun bakıma alınan sanatçının tedavisi sürüyor.
Sezen Aksu, menajerliğini yapan Yaşar Gaga’nın sağlık durumunu yakından takip ediyor. Minik Serçe, yakın dostu da olan Gaga’yı geceleri ziyaret ediyor. Gaga’ya durumun iyileşmesi halinde kalp pili takılabileceği belirtildi.