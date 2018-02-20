Vatan Şaşmaz'ın eşi doğum yaptı oğluna bu adı verdi

Ağustos ayında eski sevgilisi Filiz Aker tarafından öldürülen oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ın eşi Yasemin Adalı doğum yaptı

Ünlü sunucunun büyük sabırsızlıkla beklediği oğluna 'Asil Vatan Şaşmaz adının verildiği öğrenildi. 43 yaşında yaşamını yitiren sunucu, daha önce verdiği bir röportajda, "Baba olmayı çok istiyorum. Çocuk kararı olmasaydı evlenmez, beraber yaşamaya devam ederdim. Ben de, eşim de evlilik meraklısı insanlar değiliz. Önemli olan aile olabilmek" açıklamasını yapmıştı.