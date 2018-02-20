20/02/2018 08:16


Sylvester Stallone öldü haberleri doğru mu

Sylvester Stallone

Rocky ve Rambo filmlerinin efsanesi 71 yaşındaki Sylvester Stallone'nin öldüğüne ilişkin söylentiler sosyal medyada kısa süre içinde yayıldı

Facebook'ta başlayıp tüm sosyal medyaya dağılan bu söylentinin,  ünlüler hakkında sahte "ölüm " haberleri yapan bir internet sitesinden kaynaklandığını sanılıyor. Ünlü aktör sosyal medyayı sallayan bu haberlerin ardından, Instagram hesabından açıklama yaparak, 'lütfen bu aptallığı görmezden gelin. Hayattayım, iyiyim, mutluyum ve sağlıklıyım.' ifadelerini kullandı.

 


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