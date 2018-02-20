Kadir İnanır başka hastaneye sevk edildi, ikinci kez ameliyat olacak

Geçtiğimiz hafta ameliyat edilen ve yoğun bakımda tedavi gören Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır, Şişli'deki bir hastaneye sevk edildi

Beyne pıhtı atması teşhisiyle hastaneye getirilen ve yapılan operasyon sonrasında tıkalı damarına stent takılan Kadir İnanır’ın sağlık durumu hergün daha iyiye gidiyor. Müşahede altında tutulan İnanır’a ikinci bir operasyon yapılacak. İlk müdahalesi Fulya’da bir hastanede yapılan oyuncu, ikinci operasyona kendi doktoru Prof. Dr. İsmet Dindar'ın girmesini istediği için dün hastane değiştirdi. Oyuncu, sabah saatlerinde doktorunun bulunduğu Şişli’deki hastananeye gitti. Yapılacak tetkiklerinin ardından tıkalı diğer damarına da stent takılacak olan Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.