20/02/2018 08:01


Kadir İnanır başka hastaneye sevk edildi, ikinci kez ameliyat olacak

Kadir İnanır

Geçtiğimiz hafta ameliyat edilen ve yoğun bakımda tedavi gören Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır, Şişli'deki bir hastaneye sevk edildi

Beyne pıhtı atması teşhisiyle hastaneye getirilen ve yapılan operasyon sonrasında tıkalı damarına stent takılan Kadir İnanır’ın sağlık durumu hergün daha iyiye gidiyor. Müşahede altında tutulan İnanır’a ikinci bir operasyon yapılacak. İlk müdahalesi Fulya’da bir hastanede yapılan oyuncu, ikinci operasyona kendi doktoru Prof. Dr. İsmet Dindar'ın girmesini istediği için dün hastane değiştirdi. Oyuncu, sabah saatlerinde doktorunun bulunduğu Şişli’deki hastananeye gitti. Yapılacak tetkiklerinin ardından tıkalı diğer damarına da stent takılacak olan Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

 

necdet sivasli
MHP’de yükselme, CHP’de erime var…
ilkgul karaca
Abba - Bira - Moda
yasemin adalı
Vatan Şaşmaz'ın eşi doğum yaptı oğluna bu adı verdi
devlet bahçeli
MHP liderinden sert çıkış 'Sapıklara müsamaha asla gösterilmemelidir'
zeytin dalı harekatı
Genelkurmay Başkanlığı açıkladı 'Bin 715 terörist etkisiz hale getirildi'
İlgili Haberler
yasemin adalı

Vatan Şaşmaz'ın eşi doğum yaptı oğluna bu adı verdi

Sylvester Stallone

Sylvester Stallone öldü haberleri doğru mu

Turan Özdemir

Turan Özdemir Londra Festivalinde ödüle layık görüldü

Suzan Avcı

Suzan Avcı'dan kötü haber 'Dualarınızı eksik etmeyin'

Son Dakika Haberleri
necdet sivasli

MHP’de yükselme, CHP’de erime var…

ilkgul karaca

Abba - Bira - Moda

devlet bahçeli

MHP liderinden sert çıkış 'Sapıklara müsamaha asla gösterilmemelidir'

zeytin dalı harekatı

Genelkurmay Başkanlığı açıkladı 'Bin 715 terörist etkisiz hale getirildi'

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Sorunları akılla çözebilmek

Artık şu bir gerçek: TSK, Afrin’de büyük bir sınav verdi ve başarılara da imza atıyor. Yanı başımızdaki terör yuvalarını da dağıtıyor. Önündeki tek engel, dış güçlerin ...

Devam