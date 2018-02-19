19/02/2018 12:19


Turan Özdemir Londra Festivalinde ödüle layık görüldü

Turan Özdemir

Ocak ayında hayata gözlerini yuman usta oyuncu Turan Özdemir, 10. Londra Uluslararası Sinemacılar Festivali'nde “En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülüne layık görüldü

15 Ocak'ta Beykoz'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden usta oyuncu Turan Özdemir, yönetmenliğini Talip Karamahmutoğlu'nun yaptığı “Mezarcı” filmindeki rolüyle 10. Londra Uluslararası Sinemacılar Festivali'nde “En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülüne layık görüldü. Özdemir'in ödülünü, festivalin uzun metraj yabancı film kategorisinde “En İyi Yönetmen” ödülüne layık görülen filmin yönetmeni Talip Karamahmutoğlu aldı.

 

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