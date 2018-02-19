19/02/2018 12:15


Suzan Avcı'dan kötü haber 'Dualarınızı eksik etmeyin'

Suzan Avcı

Türk sinemasının güzel oyuncusu Suzan Avcı geçirdiği ağır bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Kızı Binnaz Avcı, sosyal medya hesabından annesi Suzan Avcı'yı ağır bir enfeksiyon sonucu hastaneye yatırdığını açıkladı. Binnaz Avcı, yaptığı son paylaşımda annesi Suzan Avcı'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

'Ağır bir enfeksiyon sonucu annemi hastaneye yatırdım. Dualarınızı eksik etmeyin. Hamdolsun kötüye gitmiyoruz, ama hastanedeyiz yarınki testlerimiz önemli dualarınızı bekliyoruz.'

 


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