19/02/2018 11:36


Hakan Hatipoğlu adaya veda mı ediyor

Hakan Hatipoğlu

Geçtiğimiz bölümde parkurda geçirdiği sakatlık nedeniyle hastanede tedavi edilen Hakan Hatipoğlu'nun yarışmadaki geleceği hakkında Acun Ilıcalı açıklama yaptı

Gönüllüler takımının yarışmacısı Hakan kafes gibi bir düzeneğin içinden geçerken iplere boynu takılmış ve çığlıklar içinde yere yığılmıştı. Parkurda yapılan acil müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Hakan Hatipoğlu'nun durumunun belirsiz olduğunu açıklayan Acun Ilıcalı, 'önümüzdeki iki gün içinde dönemeyeceği kesin, sonrasında da durumunun ne olacağı belirsiz. Şuan için kontrol altında tedavisi devam ediyor' dedi.

Gamze için ayrı bir parantez açan Ilıcalı, dönüp dönemesi ile ilgili karar yarın (bugün) verilecek. 'Ama Gamze'nin dönememe ihtimali daha yüksek' diyerek yarışmacı arkadaşlarını bilgilendirdi.

Bu iki yarışmacının Survivor'a dönememesi ihtimaline karşı iki isim daha yerlerine dahil olacak. Birleşme partisine kadar bu tarz olaylardan dolayı eksiklikler yaşanırsa, yarışmaya yeni isimler eklenecek.


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