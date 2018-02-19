19/02/2018 11:33


Ünlü çiftin arasında Gökçe Bahadır krizi

Hande Doğandemir

Güzel oyuncu Hande Doğandemir, iddiaya göre sevgilisi Mert Fırat'ı rol arkadaşı Gökçe Bahadır yüzünden terk etti

Gökçe Bahadır'la Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol alan Fırat'ın güzel oyuncuyla yakınlaştığı iddiası Hande Doğandemir'i çileden çıkardı. Efe Duru ile 1 yıllık ilişkisini bitiren Bahadır'ın rol arkadaşıyla yakınlaşması Doğandemir'in canını sıktı. Rol aldıkları dizide iki sevgiliyi canlandıran Fırat ile Bahadır'ın samimi sahneleri de güzel oyuncunun öfkesine tuz biber oldu. İkilinin set dışında da görüştüğünü öğrenen güzel oyuncu, bunun üzerine resti çekti.

Aşkının rol arkadaşıyla yakınlaştığı duyumunu alan Hande Doğandemir, iddiaya göre ilişkiye nokta koydu. Geçtiğimiz aylarda adı Yiğit Özşener'le anılan Hande Doğandemir'in girdiği kıskançlık krizi Mert Fırat'la yollarının ayrılmasına neden oldu.

Daha önce haklarında çıkan aşk dedikodularını "Gökçe ile hiçbir ilişkim olmadı. Biz sadece rol arkadaşıyız" diye yalanlayan Fırat, ne yapıp ne ettiyse de aşkını barışmaya ikna edemedi. İkili, başrolünde yer aldıkları dizide rol gereği aşk yaşıyor.


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