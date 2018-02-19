19/02/2018 11:30


Çocuklar Duymasın dizisinde Havuç karakterini kim canlandıracak

Çocuklar Duymasın

Kanal D'de ekrana gelen ve sevilen dizi Çocuklar Duymasın'da sürpriz gelişme yaşanacak. Uzun zaman sonra ailesiyle kavuşma şansını elde eden Havuç dizinin yeni bölümünde izleyici karşısına çıkacak

Çocuklar Duymasın son bölümü ile yine izleyicileri ekrana bağladı. Tutku-Meltem-Haluk üçlüsü arasında yaşanan gerilim, Haluk'un bazı gerçeklerin farkına varmasıyla sona ermeye başlamıştır. Haluk'un, hayatından çıkması konusunda uyarıda bulunduğu Tutku, daha da kötüsünü yapmış ve aileyi kaosa sürüklemiştir. Meltem ve Haluk'un biricik oğlu Havuç'un telefonuna ulaşan Tutku, ortalığın fena halde karışmasına neden olmuştur.

DİZİNİN HAVUÇ'UNU KİM CANLANDIRACAK

Dizinin yapımcısı Birol Güven ve Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ, sosyal medya hesapları üzerinden 'HavuçEveDönüyor' etiketiyle paylaşımda bulundu. Paylaşımda "Havuç Eve Dönüyor O bizim en önemli ve en sevilen karakterlerimizden biri. Çocuklar Duymasın’da heyecan aynen devam. Pazar akşamı Kanal D’de" ifadesi dikkat çekti. Öte yandan Havuç karakterine hayat verecek isim ise yapımcı tarafından henüz açıklanmadı.


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