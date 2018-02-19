19/02/2018 07:57


Ali İhsan Varol ilk kez konuştu eşine şiddet mi uyguladı

Ayşe Varol

Geçtiğimiz Aralık ayında Ali İhsan Varol'un eşi Ayşe Varol, eşinin kendisine önce hakaret ettiğini ve daha sonra da yumruk attığını iddia etmişti

Savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddia üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan İhsan Varol, “Böyle bir iftiraya karşı sessiz kalınamaz. Konuşsam da kadının beyanı esastır. Sistem gerçekten şiddete uğrayan kadınların kurtarıcısıysa eğer varsın bu çamurun izi bende kalsın. Gam yemem. Hakikat er geç ortaya çıkar” yazdı.


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