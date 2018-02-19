Survivor yarışmacısı bakın kimin oğlu çıktı

Survivor 2018 yarışmasında gönüllüler takımında mücadele eden Melih Özkaya'nın babasını Acun Ilıcalı izleyicilerle paylaştı

Ilıcalı, ‘Survivor Gönüllüler takımıyla ilgili şok bilgiyi birazdan açıklayacağım.’ dedi. Sıra geldi o ilginç bilgiye… Gönüllüler takımından Melih Özkaya Var Mısın Yok Musun efsane yarışmacılarından birinin oğlu çıktı.

Ilıcalı programda verdiği ilginç bilgiye; “Ben de yeni öğrendim…” cümleleriyle başladı. Daha sonra Acun, Gönüllüler takımında yarışmacı olarak boy gösteren Melih’in, Var Mısın Yok Musun efsane yarışmacısı Metin Özkaya’nın oğlu olduğunu açıkladı. Antikacı Metin lakaplı Metin Özkaya’nın Survivor’a geldiğini de söyledi. Metin Özkaya, 225 bin lirayı reddetmişti ve kutudan 200 lira çıkmıştı.