16/02/2018 18:26


Esra Erol canlı yayında Cumhurbaşkanına seslendi

Esra Erol

ATV kanalında ekrana gelen Esra Erol'da programının sunucusu Esra Erol, yaşları 3 ve 4,5 yaşında olan iki çocuğa tecavüz edildiği haberlere ateş püskürdü

Sosyal medyada herkes tecavüzcüler için “idam” isterken, Erol da bu iğrenç olaya kayıtsız kalmayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet büyüklerine seslendi.

Esra Erol, “Hani bizim inancımızda çocuk kokusu cennet kokusuydu. Ben bu ülkede yasayan tüm çocukların annesiyim, onlara zarar veren, duygularını bedenini yaralayan her eylemin karşısındayım.” diyerek şunları kaydetti:

“Her gün bu haberleri duymaktan tecavüzün suç olduğunu bazı insanlara hala anlatılmaya çalışılmasından yoruldum! Mevcut yasal düzenlemeler ya yeterli değil, ya da etkin uygulanmıyor. Bu mücadelemde yalnız olmayacağımı, tüm annelerin arkamda olacağına eminim. Biz anneyiz, çocuklarımız için susmayacağız. Çünkü biz onları korumakla yükümlüyüz. Çocuklar geleceğimizdir, çocuk istismarına son. Çocuk susar sen susma!”


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