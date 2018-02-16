Aleyna Tilki 18. yaş gününde servet kazanacak
Son dönemlerin en çok konuşulan popçusu Aleyna Tilki 31 Mart Cumartesi gecesi reşit olacak. Tilki'nin yeni yaşını vereceği konserle kutlayacağı ortaya çıktı
Gelecek ay 18 yaşını dolduracak olan genç popçu Aleyna Tilki, doğum günü partisini de paraya çevirmeyi başardı. Binlerce hayranıyla vereceği konserde buluşacak olan Tilki, yeni yaşına para kazanarak girmeye hazırlanıyor. Partinin biletleri satılmaya başladı.
Tilki, şöhret olduğu ilk günden itibaren reşit olmadığı halde içkili mekanlarda sahne alması, yaşının ötesinde davranışlar sergilemesi, kendisinden hayli büyük sanatçılarla girdiği polemiklerle gündeme gelmişti.