Nuray Hafiftaş son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlanıyor
Dün hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş bugün gözyaşları içinde sonsuzluğa uğurlandı
Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, Nuray Hafiftaş'ın tabutunun başında dua etti. Türk halk müziğinin önemli isimlerinden olan Nuray Hafiftaş, geçtiğimiz yıl temmuz ayında geçirdiği kalınbağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle Pendik'teki özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.
CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Hafiftaş, Teşvikiye Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.