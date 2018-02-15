15/02/2018 15:51


Muazzez Abacı kaza geçirdi sağlık durumu nasıl

Muazzez Abacı

Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı bugün trafik kazası geçirdi

Zorunlu olmadıkça ikinci köprüden geçmek istemediğini söyleyen ve o köprüden geçtikçe de hep kaza geçirdiğini belirten Muazzez Abacı’nın korktuğu başına geldi.

SAĞLIK DURUMU NASIL

Şoförüne birinci köprüyü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) kullanmasını söyleyen Muazzez  Abacı, trafik yoğunluğu nedeniyle yine ikinci köprüyü kullanmak zorunda kaldı. Abacı, köprüyü geçtikten sonra kaza geçirdi. Usta sanatçının ve şoförünün durumu iyi.

 

 


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