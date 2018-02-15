Ünlü çift boşanıyor mu

2016 yılında nikah masasına oturan Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çiftinin boşanacağına dair iddialar ortaya atıldı

Geçtiğimiz günlerde Kadir Doğulu'nun eve geç geldiği bu sebeple de eşi Neslihan Atagül ile şiddetli bir tartışma yaşadığı haberleri gündeme gelmişti.

AVM çıkışında görüntülenen Neslihan Atagül ise konuyla ilgili olarak "Tartışma yaşadığımız doğru ancak biraz abartılmış. İlişkimiz şu anda her zaman olduğu gibi yine çok iyi" demişti.

Buzları eritemeyen çiftin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edildi.Her fırsatta sosyal medya üzerinden birbirlerine olan aşklarını dile getiren ve özel günleri unutmayan iki ünlü ismin 14 Şubat'ta da paylaşım yapmaması iddiaları güçlendirdi.