15/02/2018 09:35


Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında sevindiren haber

Kadir İnanır

Geçtiğimiz Pazar günü beyne pıhtı attığı anlaşılıp acilen ameliyata alınan Kadir İnanır’ın sağlık durumu hakkında doktorları açıklama yaptı

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: Artık kendisi yoğun bakımda değil. Dünden itibaren ayağa da kaldırdık. Şu anda herhangi bir fiziksel problem yok. Kasıktan genelde gireriz biz beyin için. Bizim beyinde ulaşabileceğimiz en ince damar çapı 0,4 mm’dir. Kadir Bey’in pıhtısı ana beyin damarlarından birindeydi.

Kadir Bey’de işlem zamanında etkin bir şekilde yapıldı. Damara kısa sürede girildi pıhtı kısa sürede çıkartıldı.Pıhtıyı artıran bazı risk faktörleri var Kadir Bey’in. Ama vücut iyi tepki verdi. Benim suratım asıktır biraz ama bugünlerde gülüyor Kadir Bey için.

Beyin kalpten çok farklı bir organ. Kalp krizinde bir ağrı olduğu için doktora daha çok gidiyor insanlar. Beyin krizinde ağrı olmuyor. Ağrı olmadığı için kişilerin umursamaz hali çok normal. O nedenle bir mesaj, hasta yakınlarına çok görev düşüyor. Hastanıza yardım etmek istiyorsanız altın saatler ilk 4 saat. Bu 4 saati geçirdikten sonra beyinde hasar kalıcı oluyor.


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