14/02/2018 10:49


David Beckham ve ailesini ağırlayan Nusret hakkında bomba iddia

Nusret Gökçe

Dünyanın tuz dökme hareketiyle tanıdığı Nusret Gökçe'nin David Beckham ve 3 çocuğu dükkana gelsin diye ünlülere 400 bin dolar ödediği öne sürüldü

Türkiye ve Dubai'nin ardından Miami ve New York'ta şube açan Nusret Gökçe, Amerika'daki yemek eleştirmenleri tarafından yerden yere vurulmuştu. Nusr-et için 'pahalı, etler lezzetsiz, hijyenik değil' diye yazılar yazıldı.

Nusret Gökçe son olarak New York'taki lokantasında İngiliz eski futbolcu David Beckham ile çocuklarını ağırladı. Beckham, Nusret'in şovunu Instagram'da paylaşıp övgüler yağdırdı. İddiaya göre; Nusret bu iş karşılığında David Beckham'a 400 bin dolar (1.5 milyon) ödedi.

 

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