14/02/2018 10:31


Merakla beklenen filmin galası yapıldı

Hadi Be Oğlum

Kıvanç Tatlıtuğ, Büşra Develi ve Alihan Türkdemir'in başrollerini paylaştığı Hadi Be Oğlum filminin galası Kanyon AVM'de gerçekleşti

Filmin başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ, filmin, bir babanın evladı için verdiği kayıtsız, şartsız, sonsuz bir mücadeleyi konu edindiğini belirterek, "Olabildiğince samimi ve sıcak olmaya çalıştık. Umarım beğenirsiniz." dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ, "Kelebeğin Rüyası" adlı filmden 5 yıl sonra yeniden bir sinema filminde rol almasına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bundan sonra daha çok beyazperdede görünmek istiyorum, kendi yaptığım projeler içerisinde. Kelebeğin Rüyası'ndan sonra uzun bir ara versem de sinemaya, Hadi Be Oğlum içime sinen, sorumluluğu, hedefi, amacı, söylemi olan bir film. Bundan dolayı da gönül rahatlığıyla yapmak istedim."

Oyuncu Büşra Develi, "Seyircilerin tepkilerini çok merak ediyorum. Çok samimi ve sıcak bir film oldu bence. Hüzünlü olduğu kadar, neşeli bir film de oldu. Umut dolu bir film." ifadelerini kullandı.

Filmin başrolünde yer alan 8 yaşındaki oyuncu Alihan Türkdemir, "Film çok güzel oldu. İnsanların ne diyeceklerini merak ediyoruz. Çok emek verdik, herkes çok çalıştı ve herkesin eline sağlık." dedi.

Filmde rol alan Feridun Düzağaç da şu değerlendirmede bulundu: "İçinde olmaktan çok onur duyduğum bir film. İyilik, güzellik ve sevgi filmi. Bence milenyum çağının en büyük sorunu iletişim. Bunu sonuna kadar işleyen çok zarif bir film. Ekip olarak, yapımcısından yönetmenine herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Ben de bir şeyler katmaya çalıştım."

Galaya filmin oyuncu ekibinin yanı sıra aralarında Burak Hakkı, Burcu Kara, Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal, Tolga Çevik, Burak Deniz, Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı, Amine Gülşe, Akasya Aslıtürkmen, Hakan Ural ve Mustafa Sarıgül'ün bulunduğu çok sayıda isim katıldı.


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