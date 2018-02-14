14/02/2018 08:53


Survivor 2018'de hangi yarışmacı ünlüler takımına geçti

Survivor 2018

Dün akşam Survivor 2018'de heyecanlı anlar yaşandı. Ödül oyunu için kıyasıya mücadele eden iki takımın oyuncuları Turabi ve Hakan kavga ederken gönüllüler takımından bir kişi All Star kadrosuna geçti

Gönüllüler adasındaki yarışmacılar Gamze'nin parkurlarda başarılı bir performans sergilemediğini ve adaya uygun olmadığı, yorgun göründüğünü düşündüklerini söylediler. Gamze daha önce bir filmde Survivor'a katılmıştı.Ardından film gerçek olmuş ve yarışmaya katılmıştı.Ecem'in ismi ise adada en çok konuşulanlar arasındaydı.

Oylamada Gamze 6 oy alırken Ecem ise 7 oy aldı. Buna göre, Ecem All Star takımına geçen isim oldu.

Ecem “Ben saygı duyuyorum. Gönüllüler takımı için savaşmaya gelmiştim artık All Star için savaşacağım. Kırgınlığım yok.” dedi ve yeni takımına geçti.

 


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