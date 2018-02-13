Eski eşler arasında gerilim artınca hakim salonu terk etti

Caner Erkin'in, oğlu Çınar Erkin'in velayetinin eski eşi Asena Atalay'dan alınarak kendisine verilmesi için açtığı davanın duruşması İstanbul 11'inci Aile Mahkemesi'nde görülüyor

Tanıkların dinlenildiği duruşmada zaman zaman gergin anlar yaşandı. Tanık olarak dinlenilen Asena Atalay'ın kardeşi Alican Atalay, Caner’in oğlunu ayda bir kez gördüğünü, ablasının hayatını çocuğuna göre ayarladığını ve sevgilisinin olmadığını söyledi.

TARAFLAR ARASINDA KRİZ ÇIKTI

Tanık dinlemesi sırasında taraflar arasında sık sık ağız münakaşa yaşanınca mahkeme hakimi, “Siz böyle yaparsanız bu dava çocuk reşit olana kadar sürer” dedi. Bunun üzerine Asena Atalay'da ‘Keşke reşit olana kadar sürse de Caner korkudan iki hafta da bir oğlunu görse” dedi.

Atalay, Caner Erkin'in duruşmalara katılmadığını söylemesi üzerine Erkin'in avukatları ‘Onu temsilen olarak bizler buradayız” dedi. Bu sözlere tepki gösteren Atalay yerinden kalkarak, “Bu dava çocuk davası. Para davası değil. Caner gelip davasına sahip çıksın” diye bağırdı.

HAKİM SALONU TERK ETTİ

Hakim kürsüyü defalarca yumruklayarak tarafları susturmaya çalıştı. Ancak tarafların bağırarak kavga etmeleri üzerine hakim mahkeme salonunu terk etti. Gerginliğin yatışmasının ardından salona gelen hakim taraflara nasihatte bulunarak, “Sizi tutuklama ve bir hafta yatırma yetkim var. Ama gestapo gibi yargılama istemiyorum. Ben magazini bilmem hakimim. Kararlarımla konuşurum. Asena anne olarak hisleriyle konuşuyor. Ama avukatlar saygılı olmalı” dedi.