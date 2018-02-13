Survivor'da Hakan ve Turabi birbirine girdi 3. bölüm fragmanı izle

Survivor 2018’in bu akşam yayınlanacak 3. bölümünde All Star takımından Turabi ile gönüllüler takımındaki Hakan arasında gerginlik yaşanacak

Ünlülerden Gönüllülere geçecek isim Hakan Hatipoğlu oldu. Acun Ilıcalı “Gerilimi mümkün olduğunca aşağıda tutmak adında karşı takıma alacağız” dedi. Sayılarda eşitsizlik olduğu için Gönüllüler'de bir kadın yarışmacı fazla. Gönüllüler'de ilk konseyde ismi çıkan Ünlüler takımına geçecek.

SURVİVOR 2018 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Funda “Hakan karşı tarafta kimse ile anlaşamadığı için bizim tarafa geldi ilerleyen günlerde ne olduğunu göreceğiz.”

Turabi ise “Hakan benden korktuğu için karşı tarafa geçti. Çok fena karıştıracak orayı.”

Nihat “Bir ay sonra hayırdır kardeşim diyecekler ona. Egosu devam edenler var.”

Merve Nihat Doğan hakkında “Konuşma tarzı hareketleri hoşuma gidemiyor.”

Hakan yeni takıma geçmesi ile ilgili “Orada ego savaşı olacak ben de onları izleyeceğim. Buradaki insanlar belki ilk gün olduğu için… Çok saf çok temizler. Buraya geldikten sonra çok mutluyum burada bir arkadaşlık var. İnsan daha önce kadroya bakınca savaşları görebiliyor.”

Birsen “Hakan'ın bizim takıma geçmesi avantaj. Bir kız arkadaşı göndermek çok zor. Şöyle bir çözüm buldum. Tamamen strateji üzerine bir plan yapıp isim yazacağım.”