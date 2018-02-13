13/02/2018 15:30


Tutuksuz yargılanan sürücü hakkında karar verildi

Erdal Tosun

İstanbul Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden oyuncu Erdal Tosun'un ölümüne ilişkin davada tutuksuz yargılanan sürücü Nihat Şaki 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

2016 yılının Kasım ayında ünlü oyuncu Erdal Tosun’un aracına çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Nihat Şaki’ye bugün karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan  İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Tosun ailesini avukat temsil etti.

İFADE VERDİ

Tutuksuz sanık Nihat Şaki, “Ben istemeyerek bu suçu işledim. Bilinçli olarak kaza yapmadım. Belediyede işçi olarak çalışıyorum. İş saatine yetişmek için giderken bu olay olu. Erdal Tosun’un hayranlarından biriyim. Çok üzgünüm. Beraatimi istiyorum” dedi.

DAVADA KARAR ÇIKTI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Nihat Şaki’yi, “Taksiren ölüme sebebiyet vermek”ten suçlu bularak 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimi yapan mahkeme, cezayı 3 yıl 4 aya indirdi. Mahkeme ayrıca, sanığın ehliyetinin 1 yıl süre ile geri alınmasına karar verdi.

 

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