On the Street Where You Live ve My Heart Cries For You gibi şarkılarıyla herkesin tanıdığı Amerikalı şarkıcı 89 yaşındaki Vic Damone hayata veda etti

Vic Damone pop kariyeri boyunca 2500’ün üzerinde şarkı kaydetti. 14 yaşında New York’taki Paramonut Theatre’da çalışırken keşfedildi. 1946 yılında Frank Sinatra Vic Damone’nin Night and Day şarkısını duydu ve adını geniş kitlelere garip bir şekilde duyurdu.