Nusret'in David Beckham’a servisi sosyal medyayı salladı

Dünuaca ünlü futbolcu David Beckham, çocuklarıyla beraber Nusret’in restoranına konuk oldu

Ailesiyle beraber et yiyen Beckham’a Nusret, özel bir servis yaptı. Özel sunumu büyük bir şaşkınlıkla izleyen Beckham ve çocukları, daha sonra ete Nusret’in meşhur olmuş hareketi ile tuz attılar.

Çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Beckham, oğulları Romeo, Cruz ve Harper’ı da etiketleyerek, “Harika öğle yemeği için teşekkürler. Seninle tanışmak keyifliydi ve acayip bir deneyimdi” mesajını yazdı.