13/02/2018 08:20


Kadir İnanır uyanır uyanmaz bakın ne sormuş

Kadir İnanır

Geçtiğimiz akşam beynindeki pıhtı nedeniyle hastaneye kaldırılan sanatçı Kadir İnanır'ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü ve uyanır uyanmaz Afrin'deki askerlerin durumunu sorduğu öğrenildi

Yeğeni Levent İnanır  Kadir İnanır’ın tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulduğunu söyledi ve ekledi: “Kolestrole bağlı bir pıhtının beyin damarlarından birini tıkaması nedeniyle rahatsızlanmış. Şu an eskisinden iyi diyebilirim. Yanına girdim, konuştuk. Bana uyanır uyanmaz ‘Bugün Afrin’de şehit var mı?’ diye sordu. Allah onu sevenlerine bağışladı. Bir saat daha geç kalsa Deniz Baykal gibi olabilirmiş.”

DOKTORU NE DEDİ

Kadir İnanır’a müdahale eden ekipten Prof. Dr. Yunus Aydın “Anjiyo öncesinde yüzünde bir miktar kayıp vardı, sonrasında kayboldu” diye konuştu. Cerrahi müdaheyi yapan nöroradyoloji Uzmanı Prof. Dr. Naci Koçer ise şunları söyledi: “Durumu iyi. Beyin damarına giden pıhtı çıkartıldı. Tekrar pıhtı atmaması için yoğun bakımda tutuyoruz.”

İLK 4.5 SAAT ÖNEMLİ 

Türkiye’de geçen yıl beyin damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin. “Zaman beyindir” diyen uzmanlar müdahalede ilk 4.5 saat altın değerinde olduğunu söylüyor. Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, “Kaybedilen her dakika beyinde milyonlarca hücrenin ölümü demek” diyor. İnme ise her yaşta olabiliyor ancak sıklığı 65 yaştan sonra her 10 yılda belirgin bir artış gösteriyor. En sık görülen inme belirtileri konuşmada ani bozulma, kol veya bacakta kuvvet ya da his kaybı, yüzde asimetri gelişmesi. Daha seyrek olarak, ani denge kaybı, baş dönmesi, görme kaybı veya çift görme gelişebiliyor. Çok daha ağır durumlarda ise ani bilinç kaybıyla da ortaya çıkabiliyor.


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