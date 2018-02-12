12/02/2018 21:20


Megastar'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Tarkan

Ses sanatçısı Onur Akay, geçtiğimiz günlerde baba olacağını sosyal medya hesabı üzerinden açıklayan Megastar Tarkan ile ilgili bir müjdeli haberi daha paylaştı

ABD'de evi olmasına rağmen, Miami'de dünyaca ünlü starların yaşadığı Palm Island'da 300 bin dolara bir yıllık villa kiralayan Megastar Tarkan'ın eşinin, doğumu orada gerçekleştireceği iddia edilmişti.

Akay, Tarkan eşi Pınar Dilek'in şimdilik ABD’ye gittiğini açıkladı ve şöyle dedi: “Aldığım duyumlara göre Tarkan'ın kızı oluyor ve eşi Almanya'da dünyaya getirecek.”

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