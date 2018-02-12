12/02/2018 10:26


Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama

Kadir İnanır

Beynine pıhtı atması sonucu Beşiktaş Fulya’da bulunan özel bir hastaneye kaldırılan sanatçı Kadir İnanır'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi

Geçirdiği ameliyat sonucu İnanır’ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İYİ HABERİ EŞİ VERDİ

İnanır’ın 17 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural, Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında ilk kez Kanal D ile Günaydın Türkiye'ye bilgi verdi. Julide Kural, Kadir İnanır'ın geçirdiği operasyon sonucu hala yoğun bakımda olduğunu, kritik süreci atlattığını ve bilincinin açık olduğunu dile getirdi.

HASTANE AÇIKLAMA YAPTI

Acıbadem Fulya Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Kadir İnanır’ın tedavi süreciyle ilgili saat 13.00’te uzmanlar tarafından açıklama yapılacağı öğrenildi.


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