Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımda tedavi ediliyor

Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır, beynine pıhtı atması nedeniyle İstanbul'daki Fulya Acıbadem Hastanesine kaldırıldı. Ameliyat olan sanatçı yoğun bakım tedavisine alındı

Yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen 69 yaşındaki Kadir İnanır’ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

KADİR İNANIR FİLMLERİ

Ünlü aktör, 1970 tarihli “Kara Gözlüm” filminde ilk kez, Türkân Şoray’la başrolleri paylaştı. İnanır’ın yine Şoray’la başrolünü oynadığı 1977 yapımı “Selvi Boylum, Al Yazmalım” filmi unutulmazlar arasına girdi.

Kadir İnanır'ın unutulmayan bazı filmleri arasında Tatar Ramazan, Bir Yudum Sevgi, Ölüm Yolu, Fırtına, Elveda Katya, Emanet, Kavgamız, Katırcılar, Bitirimler Sosyetede, Üç Arkadaş, Karılar Koğuşu, Son Cellat, Acılar Paylaşılmaz, Hüzün Çemberi, Yedi Uyuyanlar, Umut Hep Vardır, Film Bitti, Bedel, Ah Gardaşım.. İnanır ayrıca bir çok dizide de rol aldı.