ABD'li aktörün 2 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan ABD'li aktör Rob Delaney'in iki yaşındaki oğlu Henry hayatını kaybetti

İki yaşındaki oğlunu beyin tümörü nedeniyle kaybeden 41 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından duygularını şu şekilde paylaştı:

"Çok üzücü haberlerim var. 2016'da beyin tümörü teşhisi konan 2 yaşındaki oğlum Henry vefat etti. Şu anda çok üzgünüm. Bu felaketle başa çıkmaya, aklımı yitirmemeye çalışacağım. Teşekkür ederim güzel Henry. Bizimle geçirdiğin vakit için için. Seni çok özlüyoruz"

Delaney'in oğlu Henry, 2016'da dünyaya gelmişti.