Bomba evlilik teklifinin nedeni ortaya çıktı

Medipol Başakşehir futbolcusu Arda Turan, bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Aslıhan Doğan'a sürpriz bir şekilde evlilik teklifi etti

Arda Turan önceki akşam yakın arkadaşı Saffet Ulusoy'un doğum gününde Aslıhan Doğan'a 500 bin TL değerinde 5 kıratlık tektaş yüzükle evlilik teklif ederek büyük bir sürprize imza atmıştı.

Habertürk Gazetesi'nin iddiasına göre Arda Turan'la iki kez ayrılıp barışan Aslıhan Doğan'ın hamile olduğu iddia edildi. Turan ve Doğan, haftaya Çırağan Sarayı'nda nişan ve kına gecesi yapıp bir sonraki hafta Marmaris'te dünya evine girecek.