09/02/2018 08:52


Gülse Birsel büyük başarıya imza attı

Gülse Birsel

Başrollerini Engin Günaydın ile Demet Evgar’ın paylaştığı ve Aralık ayında vizyona giren Aile Arasında adlı sinema filmi Box Office’in verilerine göre 5 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi

Filmin senaryosunu kaleme alan Gülse Birsel, bir ilke imza atarak sinemada 5 milyon izleyici sınırını aşan ilk kadın oldu. Cem Yılmaz’ın son filmi Arif v 216 ise şimdiye kadar 4 milyon 700 bini aşkın kişi tarafından izlendi. Arif v 216’nın da 5 milyon sınırını aşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Geçtiğimiz yıl vizyona giren ve Türkiye’nin Oscar aday adayı olan Ayla da 5 milyon 500 bini aşkın kişi tarafından izlendi.


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