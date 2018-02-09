09/02/2018 08:40


Tarkan iddiaları doğruladı müjdeyi böyle verdi

Tarkan

2016 yılında avukat eşi Pınar Dilek ile hayatını birleştiren Megastar Tarkan baba oluyor

Tarkan bu mutlu haberi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. İşte Tarkan'ın o sözleri: "Bir süredir yazılıp çiziliyor, konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de her gün soruyorlar; 'Doğru mu, değil mi?' 'Değil' desek de inanmıyorlar, 'Yok öyle bir şey' desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet, doğru, baba oluyorum. Doğru. Çok mutluyum. Paylaşmak istedim sizlerle de."


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